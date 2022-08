Conference League, il quadro dei playoff: la Fiorentina in campo al Franchi il 18 agosto

È stato effettuato a Nyon il sorteggio per gli playoff della UEFA Europa Conference League 2022/23. Entra in scena la Fiorentina

È stato effettuato a Nyon il sorteggio per gli playoff della UEFA Europa Conference League 2022/23. Entra in scena la Fiorentina, che affronterà la vincente di Twente-Cukaricki. L'andata si giocherà all'Artemio Franchi giovedì 18 agosto, ritorno in Olanda o Serbia il 25. L'avversaria della viola sarà ufficialmente nota giovedì 11 agosto.

PERCORSO CAMPIONI

NK Maribor (SVN)/HJK Helsinki (FIN) - FC Shakhtyor Soligorsk (BLR)/CFR 1907 Cluj (ROU)

RFS (LVA)/Hibernians FC (MLT) - Linfield FC (NIR)/FC Zürich (SUI)

Víkingur Reykjavík (ISL)/KKS Lech Poznań (POL) - Malmö FF (SWE)/F91 Diddeleng (LUX)

Shamrock Rovers FC (IRL)/FC Shkupi 1927 (MKD) - Ballkani (KOS)/KÍ Klaksvík (FRO)

HŠK Zrinjski (BIH)/FC Tobol Kostanay (KAZ) - Olympiacos FC (GRE)/ŠK Slovan Bratislava (SVK)

PERCORSO PRINCIPALE

PFC CSKA-Sofia (BUL)/Saint Patrick's Athletic FC (IRL) - Brøndby IF (DEN)/FC Basel 1893 (SUI)

FC Vaduz (LIE)/Konyaspor (TUR) - Neftçi PFK (AZE)/SK Rapid Wien (AUT)

FC Spartak Trnava (SVK)/Raków Czestochowa (POL) - SK Slavia Praha (CZE)/Panathinaikos FC (GRE)

APOEL FC (CYP)/FC Kyzylzhar Petropavlovsk (KAZ) - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU)/Djurgårdens IF (SWE)

Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)/Aris Thessaloniki FC (GRE) - OGC Nice (FRA)

FC Zorya Luhansk (UKR)/Universitatea Craiova (ROU) - FC Lugano (SUI)/Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)

Breidablik (ISL)/İstanbul Başakşehir FK (TUR) - Lillestrøm SK (NOR)/Royal Antwerp FC (BEL)

FC DAC 1904 Dunajská Streda (SVK)/Fotbal Club FCSB (ROU) - Viking FK (NOR)/Sligo Rovers FC (IRL)

AEK Larnaca FC (CYP)/FK Partizan (SRB) - PFC Levski Sofia (BUL)/Hamrun Spartans FC (MLT)

ACF Fiorentina (ITA) - FC Twente (NED)/FK Čukarički (SRB)

Villarreal CF (ESP) - HNK Hajduk Split (CRO)/Vitória SC (POR)

1. FC Köln (GER) - Fehérvár FC (HUN)/FC Petrocub-Hincesti (MDA)

West Ham United FC (ENG) - Viborg FF (DEN)/B36 Tórshavn (FRO)

KuPS Kuopio (FIN)/BSC Young Boys (SUI) - Paide Linnameeskond (EST)/RSC Anderlecht (BEL)

Fenerbahçe SK (TUR)/1. FC Slovácko (CZE) - AIK (SWE)/KF Shkëndija (MKD)

Molde FK (NOR)/Kisvarda FC (HUN) - Wolfsberger AC (AUT)/Gzira United FC (MLT)

Dundee United FC (SCO)/AZ Alkmaar (NED) - Riga FC (LVA)/Gil Vicente FC (POR)