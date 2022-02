Conference League, la Roma pesca il Vitesse agli ottavi: le date del doppio confronto

Sarà il Vitesse l'avversario della Roma agli ottavi di finale di Conference League. Questo il responso del sorteggio di Nyon che si è chiuso poco fa.

Sarà il Vitesse l'avversario della Roma agli ottavi di finale di Conference League. Questo il responso del sorteggio di Nyon che si è chiuso poco fa. La formazione di Jose Mourinho giocherà la partita di andata il prossimo 10 marzo in trasferta in Olanda, mentre il ritorno è fissato per il 17 all'Olimpico.