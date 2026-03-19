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Conference League, le formazioni di Rakow-Fiorentina: riecco Kean

Conference League, le formazioni di Rakow-Fiorentina: riecco KeanTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:02Conference League
di Pierpaolo Matrone

Alle ore 18:45 la Fiorentina va in campo sul terreno da gioco del Rakow, dopo il 2-1 in favore dei viola maturato nei 90 minuti di andata, per il ritorno degli ottavi di Conference League. Di seguito le formazioni ufficiali.

RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svamas; Ameyaw, Struski, Repka, Jean Carlos; Makuch, Brunes, Lopez. A disposizione: Trelowski, Czeremski, Mosor, Bulat, Amorim, Leonardo Rocha, Napieraj, Arsenic, Ilenic, Mircetic, Diaby-Fadiga. Allenatore: Lukasz Tomczyk.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Fazzini. A disposizione: De Gea, Leonardelli, Pongracic, Mandragora, Gudmundsson, Gosens, Kospo, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.