Conference, ritorno playoff: il Chelsea passa col brivido! Lens eliminato, Betis in scioltezza

Finiscono qui le gare di ritorno valide per il secondo turno di preliminari di Conference League. Dopo il passaggio col brivido del Chelsea, sconfitto dal Servette ma avanti per risultato complessivo, anche la Fiorentina si concede un lusso di troppo. La rimonta nel finale e la doppia espulsione nel finale non aiutano Raffaele Palladino e i ragazzi a superare indenni la serata, ma al terno al lotto dei rigori la dea bendata sorride ai gigliati che atterrano nel maxi girone di Conference League.

Avanti senza patemi e problemi il Betis Siviglia, che si libera con un secco 3-0 degli ucraini del Kryvbas e si avvia al turno decisivo della competizione UEFA.

Di seguito tutti i risultati di oggi.

Le partite in programma Europa Conference League

18:00 Basaksehir (Tur)-St. Patricks (Irl) 2-0

18:00 Gent (Bel)-Partizan (Srb) 1-0

Giovedì 29 agosto

16:00 Astana (Kaz)-Brann (Nor) 3-0

18:00 HJK (Fin)-Klaksvik (Fai) 2-1

18:00 Zira (Aze)-Omonia (Cyp) 1-0

18:30 Ruzomberok (Svk)-Noah (Arm) 3-1

19:00 O. Ljubljana (Slo)-Rijeka (Cro) 5-0

19:00 Paksi (Hun)-Mlada Boloslav (Cze) 0-3

19:00 Pafos (Cyp)-CFR Cluj (Rou) 3-0

19:00 Trabzonspor (Tur)-St. Gallen (Sui) 1-1 (complessivo 4-5)

19:30 TNS (Wal)-FK Panevezys (Ltu) 0-0 (complessivo 0-3)

20:00 Cercle Brugge (Bel)-Wisla (Pol) 1-4

20:00 Drita (Kos)-Legia (Pol) 0-1

20:00 Kilmarnock (Sco)-Copenhagen (Den) 1-1 (complessivo 1-3)

20:00 Panatinaikos (Gre)-Lens (Fra) 2-0

20:00 UE Santa Coloma (And)-Vikingur Reykjavik (Ice) 0-0 (complessivo 0-5)

20:00 Zrinjski (Bih)-Guimaraes (Por) 0-4

20:15 Celje (Slo)-Pyunik (Arm) 4-1

20:15 Maribor (Slo)-Djirgarden (Swe) 0-1

20:30 Heidenheim (Ger)-Hacken (Swe) 3-2

20:30 Servette (Sui)-Chelsea (Eng) 2-1 (complessivo 2-3)

21:00 Betis (Esp)-Kryvbas (Ukr) 3-0

21:00 Larne (Nir)-Lincoln (Gib) 3-1

21:00 Puskas Academy (Hun) - Fiorentina (Ita) 1-1 (dopo i rigori 4-5)