Finale Conference, le formazioni ufficiali di Olympiacos-Fiorentina: out Beltran

Alle ore 21 la Fiorentina scende in campo contro l'Olympiacos per la finale di Conference League e ha la possibilità di tornare ad assaporare l'ebbrezza di poter vincere un trofeo a distanza di oltre vent'anni dall'ultima volta. Italiano tiene fuori Beltran almeno inizialmente e mette Bonaventura trequartista, davanti c'è Belotti con Gonzalez e Kouame larghi sulle corsie. Fuori il grande ex Jovetic invece nell'undici iniziale scelto dal tecnico dei greci Mendilibar in cui il centro dell'attacco è del capocannoniere marocchino El Kaabi.

Arbitra il fischietto portoghese Artur Soares Dias, di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Olympiacos e Fiorentina.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Hezze, Iborra; Podence, Chiquinho, Fortounis; El Kaabi.

A disposizione: Paschalakis, Papadoudis, Horta, El Arabi, Alexandropoulos, Quini, Masouras, Carvalho, Jovetic, Richards, Apostolopoulos, Ntoi.

Allenatore: Mendilibar.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Belotti.

A disposizione: Christensen, Lopez, Beltran, Ikone, Ranieri, Zola, Infantino, Faraoni, Duncan, Kayode, Parisi, Barak.

Allenatore: Italiano.