Fiorentina in finale, Italiano: "Che gioia! Ma ora voglio punti in campionato..."

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, intervenuto in zona mista, commenta così la seconda finale di Conference League

TuttoNapoli.net

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, intervenuto in zona mista, commenta così la seconda finale di Conference League raggiunta dai viola: "C'è grande felicità, grande orgoglio. Per la seconda volta siamo in finale di Conference League dopo un percorso strepitoso, dopo una partita in una bolgia incredibile giocata con qualità e carattere. Abbiamo avuto una personalità strepitosa e siamo stati premiati: raggiungiamo un'altra finale, siamo davvero felice".

L'impressione è che la Fiorentina questa volta abbia giocato con più testa

"Secondo me abbiamo avuto troppo rispetto del Brugge all'inizio. Nei primi 20 minuti abbiamo sofferto, poi subito il gol ci siamo sciolti ed abbiamo iniziato a creare occasioni. Nella ripresa abbiamo forzato, giocando in verticale con più qualità e alla fine siamo stati premiati. Il rigore di Beltran è stata una liberazione".

Per la Fiorentina un finale di stagione importante

"Adesso testa al campionato, abbiamo quattro partite da giocare e vogliamo fare punti, la classifica lo richiede. Abbiamo messo in un cassetto la finale, la tireremo fuori nel momento opportuno. Intanto in campionato dobbiamo cercare di fare qualcosa di positivo".