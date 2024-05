Fiorentina ko, primo successo storico per l'Olympiacos: Atene fa festa!

Ad Atene l'Olympiacos batte la Fiorentina 1-0 dopo i tempi supplementari e conquista la Conference League.

Ad Atene l'Olympiacos batte la Fiorentina 1-0 dopo i tempi supplementari e conquista la Conference League. E' il primo successo storico per la Grecia in una competizione europea per club, l'unico altro trionfo era stato per la nazionale greca in Portogallo ad Euro 2004.

In tutta la capitale greca è scoppiata una mega festa per festeggiare la squadra del Pireo con migliaia di tifosi biancorossi che hanno invaso le strade e acceso bengala. Di seguito le immagini diventate virali sui social.