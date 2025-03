Ufficiale Fiorentina-Panathinaikos, le formazioni: un solo cambio per Palladino rispetto a Napoli

Questa sera nella fascia oraria delle 21 scende in campo l'ultima italiana rimasta tra quelle che erano chiamate a staccare il pass per i quarti di finale delle coppe europee, la Fiorentina che dovrà ribaltare la sconfitta per 3-2 subita nella gara d'andata in terra greca contro il Panathinaikos. Palladino opera le mosse attese e ripropone il 3-5-2 di recente costruzione, in cui le sorti dell'attacco sono affidate al tandem composto da Gudmundsson e Kean. In campo ci sono quasi tutti gli stessi undici calciatori che hanno iniziato la partita dell'ultimo fine settimana di Serie A sul campo del Napoli, ad eccezione di Pongracic che trova spazio al posto di Mari, quest'ultimo al pari di Ndour però estromesso dalla lista UEFA della Fiorentina.

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Panathinaikos.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Zaniolo, Moreno, Richardson, Adli, Baroncelli, Caprini, Parisi, Folorunsho.

Allenatore: Raffaele Palladino.

PANATHINAIKOS (4-4-2): Dragowski; Vagiannidis, William Arao, Ingason, Mladenovic; Ounahi, Siopis, Maksimovic, Djuricic; Tete, Swiderski.

Allenatore: Rui Vitoria.