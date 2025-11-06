Fiorentina, segnali di risveglio: al 45' è 0-1 contro il Mainz
La Fiorentina targata Daniele Galloppa va all'intervallo in vantaggio per 1-0 alla Mewa Arena contro il Mainz grazie al gol di Simon Sohm al 16'. I viola sfiorano il raddoppio in due occasioni, con Piccoli e Fazzini protagonisti. Il Mainz parte bene: al 9' Amiri crossa dalla sinistra, ma Weiper non riesce a inquadrare la porta, trovando Martinelli pronto.
Al 13' Sieb centra un pericoloso pallone, senza però trovare deviazioni decisive. Nonostante l’iniziativa tedesca, la Fiorentina passa in vantaggio al 16': Sohm riceve da Pongracic, ma il pallone finisce a Da Costa che sbaglia il rinvio; Nicolussi Caviglia serve Piccoli, che di sponda permette a Sohm di segnare con un bel destro su Zentner. I viola sfiorano subito il raddoppio al 21' con un contropiede orchestrato da Fortini, che serve Piccoli, il cui tiro però è bloccato da Zentner. Al 39' Dodo parte in progressione e serve Fazzini, che calcia di prima trovando la chiusura provvidenziale di Potulski.
