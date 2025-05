Il Betis la sblocca subito, Fiorentina in difficoltà: 1-0 all’intervallo

Si è concluso il primo tempo del Villamarin, il Real Betis conduce 1-0 sulla Fiorentina all'intervallo della semifinale d'andata di Conference League.

I padroni di casa partono forte e, sfruttando un errore difensivo dei viola, vanno in vantaggio. L'1-0 arriva già al 7': Bakambu approfitta dell'incertezza di Comuzzo e appoggia al centro per Ez Abde, che insacca con aiuto della traversa. Dopo una revisione al VAR, il gol viene confermato. Con i suoi tempi, ma la Fiorentina reagisce e a metà primo tempo sfiora il pari con un colpo di testa di Mandragora poco largo in inserimento. Il ritmo del match nella seconda fase di primo tempo scema e con esso cala anche l'intensità delle azioni manovrate e pericolose. Brivido viola per un tiro di Bartra su sviluppi di angolo, che però va alto. Al duplice fischio dell'arbitro inglese Oliver il punteggio parziale sul tabellone luminoso del Villamarin si legge 1-0.