La Fiorentina crolla in Inghilterra: il Crystal Palace cala il tris e ipoteca la semifinale

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La Conference League della Fiorentina è virtualmente compromessa dopo il netto 3-0 subito in casa del Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale.

La Conference League della Fiorentina è virtualmente compromessa dopo il netto 3-0 subito in casa del Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale. Gli inglesi indirizzano la gara già nel primo tempo, colpendo con Mateta e Mitchell e mettendo in grande difficoltà la squadra di Vanoli. Il match cambia in pochi minuti: al 24’ un intervento in ritardo di Dodo su Guessand porta al rigore, trasformato con freddezza da Mateta. Dieci minuti più tardi arriva il raddoppio, con Mitchell pronto a ribadire in rete dopo una prima respinta di De Gea su tentativo dello stesso attaccante francese.

Reazione viola e sigillo finale del Palace

Nella ripresa la Fiorentina prova a riaprire la partita, sfiorando il gol con Fabbian, che colpisce la traversa da ottima posizione dopo un’azione ben costruita con Dodo e Harrison. Poco dopo ci prova anche Gudmundsson di testa, ma senza fortuna. Nel finale, però, è ancora il Crystal Palace a colpire: al 90’ Kamada serve Sarr sul secondo palo, la difesa viola si fa sorprendere e arriva il 3-0 che chiude definitivamente i conti, portando gli inglesi a un passo dalla semifinale.