La Fiorentina ipoteca le semifinali di Conference League: 1-4 in casa del Lech Poznan

© foto di Federico De Luca

Bella vittoria della Fiorentina, che ipoteca le semifinali di Conference League con la netta vittoria per 1-4 in casa del Lech Poznan. Viola già in vantaggio dopo tre minuti. Il gol lo propizia Nico Gonzalez: mancino sul palo da fuori dell'argentino, sulla ribattuta è lesto Cabral a insaccare lo 0-1. Il Lech risponde subito con temperamento ma così facendo scopre il fianco e rischia di subire il raddoppio, ma Brekalo viene fermato dal palo.