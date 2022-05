La Roma domina, Leicester mai pericoloso: al 45' è 1-0

La Roma termina in vantaggio il primo tempo contro il Leicester nella semifinale di ritorno di Conference League (andata 1-1 n.d.r.)

La Roma termina in vantaggio il primo tempo contro il Leicester nella semifinale di ritorno di Conference League (andata 1-1 n.d.r.), dominando i primi venti minuti e comunque tenendo sempre gli avversari lontano dalla propria porta anche grazie alla clamorosa spinta di un Olimpico stracolmo e assordante. Inizia forte la Roma nel primo tempo con subito un'occasione importante di Pellegrini che su punizione ha impegnato Schmeichel in calcio d'angolo. Sul corner è stato Smalling a colpire senza fortuna. Ma è solo il preludio al gol che arriva all'11' con uno stacco imperioso di Abraham su corner dalla destra del solito Pellegrini. La Roma è in totale controllo e il capitano va vicino alla rete questa volta su assist di Zalewski, uno dei migliori della Roma nel corso del primo tempo. Il Leicester non riesce a trovare il bandolo della matassa anche grazie a un'ottima prova della difesa di Mourinho, attentissima grazie alla sapiente guida di Smalling. Alla fine della frazione gli inglesi hanno provato a mettere la testa fuori dal guscio, affacciandosi in modo più assiduo dalle parti di Rui Patricio che non è stato mai impegnato nel corso del primo tempo.