Ufficiale Playoff Conference, le formazioni di Fiorentina-Puskas Akademia: out Amrabat! Esordio per De Gea

Debutto stagionale in Europa per la Fiorentina, che questa sera alle ore 20.00 sfidera la Puskas Akademia nella gara d'andata dei Playoff di Conference League.

Mister Palladino schiera De Gea dal primo minuto in porta, difesa a tre composta da Martinez Quarta, Pongracic e Ranieri. Bianco e Mandragora in mezzo al campo, Kayode e Parisi sulel fasce. In attacco Colpani e Sottil a supporto di Beltran.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode, Bianco, Mandragora, Parisi; Colpani, Sottil; Beltran

PUSKAS AKADEMIA (4-2-3-1): Pécsi, Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill, Favorov, Plšek, Nissila, Soisalo, Nagy, Puljic.