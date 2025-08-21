Ufficiale Playoff Conference, le formazioni di Polissya-Fiorentina: Kean titolare, fuori Dzeko

Alle ore 20:00 inizia ufficialmente la stagione 2025/2026 della Fiorentina, impegnata in trasferta contro gli ucraini del Polissya, sul campo 'neutro' di Presov in Slovacchia per via delle ben note vicende di guerra che coinvolgono il paese ex sovietico, per la gara d'andata dei playoff di Conference League.

È stato reso noto il primo undici ufficiale dell'era Pioli 2.0 in viola e, almeno per adesso, chi si aspettava il tridente rimarrà deluso. Pioli opta per schierare in campo la sua Fiorentina con un 3-5-2 più robusto a centrocampo, per il cui rafforzamento fa le spese almeno in prima battuta Dzeko, che comincia dalla panchina e lascia spazio al tandem composto da Kean e Gudmundsson. A centrocampo parte subito titolare il neo acquisto Ndour, che compone il tridente in mezzo con Ndour e Fagioli. Sulle fasce Dodo e Gosens.

Di seguito le formazioni ufficiali di Polissya-Fiorentina:

POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapii, Korniichuk; Andryievski, Babenko, Lednev; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko.

A disposizione: Volynets, Ulihanets, Talles Costa, Beskorovainyi, Joao Vialle, Karaman, Andre Goncalves, Mykytiuk, Haiduchyk.

Allenatore: Ruslan Rotan.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Marì, Viti, Fortini, Richardson, Mandragora, Parisi, Fazzini, Sabiri, Braschi, Dzeko.

Allenatore: Stefano Pioli.