Si sblocca Kouame: Fiorentina avanti 1-0 al 45’ sul Pafos

La Fiorentina conduce 1-0 sul Pafos a fine primo tempo dell'incontro valevole per il 4° turno della Fase campionato di Conference League. La Viola approccia bene, con Kouame che sembra il più attivo in zona offensiva ma risulta impreciso in almeno due occasioni. Dopo una decina di minuti in cui ha preso le misure col prato del Franchi, ecco anche i ciprioti. Che trovano la chance più importante della metà iniziale di primo tempo con Jairo, il quale però manda largo graziando Terracciano.

Quando iniziano a montare le preoccupazioni, ecco l'episodio che manda in discesa il match per la Fiorentina: al 38' Dodo viene liberato in corsia, il suo cross attraversa un paio di rimpalli fino alla definitiva correzione in rete di Kouame, che interrompe un digiuno in zona gol iniziato ormai ad aprile per l'1-0. Lo stesso punteggio con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi al termine del primo tempo, dopo un tiro di Pepe neutralizzato da Terracciano.