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Sorteggio Conference League, ecco le 6 avversarie dell'Atalanta
TuttoNapoli.net
L'Atalanta sfiderà l'Ajax dalla prima fascia, poi tutto in discesa: Pafos, Kairat Almaty, Borac, Mjallby e il Riga di Coli Saco per Sarri.
Dopo aver superato a fatica l'Hapoel Tel Aviv, l’Atalanta ha scoperto oggi le sei avversarie della League Phase di Champions League, che per molti la Dea affronta da protagonista. Trasferta olandese per Maurizio Sarri poi tutte squadre decisamente alla portata. Di seguito le avversarie: ricordiamo che non si tratta del calendario, che sarà svelato - con date e orari - dalla UEFA solo nella giornata di domani.
Queste le 6 avversarie dell’Atalanta
PRIMA FASCIA: Ajax - Atalanta
SECONDA FASCIA: Atalanta - Pafos
TERZA FASCIA: Atalanta - Kairat Almaty
TERZA FASCIA: Borac - Atalanta
QUARTA FASCIA: Atalanta - Mjallby
QUARTA FASCIA: Riga - Atalanta
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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