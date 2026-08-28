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Sorteggio Conference League, ecco le 6 avversarie dell'Atalanta

Sorteggio Conference League, ecco le 6 avversarie dell'AtalantaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:50Conference League
di Pierpaolo Matrone
L'Atalanta sfiderà l'Ajax dalla prima fascia, poi tutto in discesa: Pafos, Kairat Almaty, Borac, Mjallby e il Riga di Coli Saco per Sarri.

Dopo aver superato a fatica l'Hapoel Tel Aviv, l’Atalanta ha scoperto oggi le sei avversarie della League Phase di Champions League, che per molti la Dea affronta da protagonista. Trasferta olandese per Maurizio Sarri poi tutte squadre decisamente alla portata. Di seguito le avversarie: ricordiamo che non si tratta del calendario, che sarà svelato - con date e orari - dalla UEFA solo nella giornata di domani.

Queste le 6 avversarie dell’Atalanta

PRIMA FASCIA: Ajax - Atalanta
SECONDA FASCIA: Atalanta - Pafos
TERZA FASCIA:  Atalanta - Kairat Almaty
TERZA FASCIA: Borac - Atalanta 
QUARTA FASCIA: Atalanta - Mjallby
QUARTA FASCIA: Riga - Atalanta
 