Playoff Conference, l'Atalanta non va oltre lo 0-0 con l'Hapoel Tel-Aviv: si deciderà tutto al ritorno
Nessun gol e poche emozioni nella sfida di andata dello spareggio per l'accesso alla League Phase di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel-Aviv. Alla New Balance Arena il match termina 0-0, con una grande occasione per parte. Nel primo tempo sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio, ma un super Carnesecchi evita il peggio per i nerazzurri. Nella ripresa, invece, è Krstovic, subentrato a Scamacca, ad avere sui piedi la chance più importante per l'Atalanta, andando vicino al gol vittoria a pochi minuti dal termine.
Atalanta-Apoel Tel-Aviv 0-0: pareggio nell'andata dello spareggio di Conference League
Tra una settimana andrà in scena la sfida di ritorno al DVTK Stadion di Miskolc, in Ungheria. L'Atalanta avrà dunque l'opportunità di conquistare sul campo la qualificazione alla fase successiva della competizione, ma servirà una prestazione migliore rispetto a quella offerta in casa. I nerazzurri non potranno permettersi passi falsi e saranno chiamati a trovare maggiore incisività offensiva per superare l'ultimo ostacolo verso la League Phase di Conference League.
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