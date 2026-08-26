Hapoel-Atalanta, Sarri: "Loro hanno saltato il campionato, noi invece in campo..."

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Maurizio Sarri presenta così la gara valida per la finale di ritorno dei playoff della UEFA Conference League in programma domani contro l'Hapoel Tel-Aviv.

Come preparerete questa partita?

"Ci baseremo su quella che è stata la gara dell'andata. Ci troviamo di fronte ad una squadra con una grande condizione fisica ed è molto determinata. Noi non dobbiamo avere nessun timore, ma voglio vedere una squadra convinta di potercela fare senza però peccare di presunzione".

Come vede l'Atalanta rispetto a giovedì scorso?

"Siamo ancora in un periodo della stagione dove c'è tanto da lavorare. Le partite ufficiali fanno bene, ma quando sono troppe ci s'imbatte nelle difficoltà, ma in questo momento la squadra mi sembra in crescita anche a livello di condizione fisica".

Come sta De Ketelaere?

"E' rientrato poco tempo fa dal Mondiale e poi dopo ha avuto problemi all'adduttore: ha fatto pochi allenamenti con noi. Valuteremo quanti minuti potrá fare, seppur ci possa dare una mano sotto il profilo della qualità".

Questa Atalanta può provare a vincere la Conference?

"Non lo so. La squadra va valutata nel corso delle settimane, però questa competizione va affrontata nella maniera migliore. Anche perché non mi piaceva non giocare il mercoledì e il giovedì. La priorità ora è entrare in Conference poi si vedrà nel lungo periodo considerando anche il campionato, seppur penso che il livello della Conference League si sia alzato notevolmente".

Lei che partita si aspetta e ci sarà turnover?

"A livello di mentalità sto cercando di costruire una squadra che detti i ritmi della partita. Se dovessi trovare un difetto della gara contro il Sassuolo, direi quello che è successo dopo i primi 30 minuti di buon livello: contesto dove non avevamo più il controllo della partita. Cercheremo di fare la nostra gara, riadattandoci anche a quello che sarà l'approccio dell'avversario".

Si aspetta qualcosa di diverso rispetto agli allenamenti?

"Nel calcio c'è una parola che non capisco: gestire. Un qualcosa di estremamente difficile, se poi intendi che quando manca poco alla fine devi reggere allora va bene, ma noi non ci dobbiamo snaturare. Io penso che la nostra mentalità deve vedere sempre l'Atalanta fare la partita".

Può essere un vantaggio arrivare con 90 minuti in più?

"Sono situazioni che vanno analizzate. La UEFA dovrebbe regolarizzare certe cose per prevedere situazioni di questo tipo: l’Hapoel non ha giocato la prima partita di campionato per preparare la Conference mentre noi abbiamo giocato domenica. Ora però quello che premo di più è dare tutto per entrare in Conference League e non ci sono giustificazioni a riguardo".