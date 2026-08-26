Conference, favola Hearts: battono il Rapid Vienna ai rigori e si qualificano
Serata storica per gli Hearts, che superano il Rapid Vienna ai calci di rigore e conquistano l'accesso alla fase principale della Conference League. Una gara pazza per la squadra scozzese, capace di tirare fuori il meglio di sé pur giocando in dieci uomini. Gli Hearts trovano il pareggio grazie al gol del subentrato Landry Kabore al 79' e nei tempi supplementari si portano addirittura in vantaggio con Miller, ma gli austriaci riacciuffano il pareggio nei minuti finali. Ai calci di rigore sale in cattedra il portiere Reus, assoluto protagonista con due rigori neutralizzati, decisivi per spedire gli Hearts alla fase principale della competizione.
Hearts nella storia: premio da 5 milioni di sterline
Con questa qualificazione gli Hearts scrivono una pagina di storia: diventano la prima squadra scozzese, al di fuori di Celtic e Rangers, a superare un playoff europeo. Un traguardo che vale l'accesso alla fase principale della Conference League e un importante premio economico, stimato in circa 5 milioni di sterline.
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