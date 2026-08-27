Ufficiale Conference, alle 20 c’è Hapoel Tel Aviv-Atalanta: le formazioni ufficiali

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Non ci sono margini d’errore per l’Atalanta, chiamata a conquistare l’accesso alla Fase Campionato della Conference League 2026/27. Dopo lo 0-0 dell’andata alla New Balance Arena, la squadra di Maurizio Sarri affronta l’Hapoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff. La sfida si disputerà sul campo neutro del DVTK Stadion di Miskolc, in Ungheria, con calcio d’inizio alle 20. La gara sarà diretta dal tedesco Daniel Schlager, assistito da Sven Waschitzki e Tobias Fritsch, mentre al VAR ci sarà Benjamin Cortus.

Atalanta, serve una vittoria per evitare la beffa

La Dea arriva al primo vero crocevia della stagione dopo il successo per 2-1 contro il Sassuolo all’esordio in Serie A. L’Hapoel ha però già dimostrato di poter creare difficoltà ai nerazzurri e nel suo percorso europeo ha eliminato prima il Ludogorets e poi il GKS Katowice. Sarri ha chiesto ai suoi «testa e convinzione», sottolineando la buona condizione fisica e la determinazione della formazione israeliana. Dopo il pareggio dell’andata, l’Atalanta dovrà dunque conquistare la vittoria per assicurarsi la qualificazione alla Fase Campionato della Conference League.

Hapoel Tel Aviv-Atalanta, le formazioni ufficiali

HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Rzue; Coco, Mayembo, Chico, Leidner; Falcao, Kraev; Owusu, Altman, Alkoukin; Boateng

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Krstovic, Raspadori