Andata playoff Conference, tutti i risultati: poker Ajax, Monaco corsaro, beffa Hajduk

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Si sono concluse le gare d’andata dei preliminari di Conference League: diversi risultati a sorpresa, tra cui il pari del Brighton e la sconfitta del Twente

Sono arrivati gli esiti delle gare d’andata dei preliminari di UEFA Conference League disputate questa sera. Il Copenaghen è stato bloccato sul pareggio dai finlandesi dell’Inter Turku, mentre il Midtjylland ha superato in casa il Rijeka. Sconfitta esterna per il San Gallo, battuto 1-0 dal Nordsjælland, mentre a sorpresa il Brighton non è andato oltre il pareggio sul campo dei norvegesi del Tromsø. Il Qarabag ha invece superato il Twente, mentre PAOK e Brann hanno chiuso sull’1-1. Successo esterno per l’Ajax, che ha battuto 4-2 il Sion.

Conference League, vittorie per Lugano, Friburgo e Braga

Il Lugano ha ottenuto una preziosa vittoria per 2-1 contro il Maccabi Tel Aviv, mentre il Friburgo ha superato 3-1 il Motherwell. Pareggio per 2-2 tra Rapid Vienna e Hearts, con i Rangers che hanno battuto 1-0 lo Jablonec. Lo Sporting Braga non ha fallito l’appuntamento, imponendosi 2-0 sull’Austria Vienna, mentre il Getafe ha superato 3-1 il Partizan. Beffa nel finale, invece, per l’Hajduk Spalato, rimontato al 95' dai polacchi del Raków: tutto resta dunque aperto in vista delle gare di ritorno.

I risultati di stasera

Inter Turku - FC Copenaghen 0-0

Lincoln - Larne 0-2

Midtjylland - Rijeka 2-0

Nordsjaellaend - St.Gallo 1-0

Tromso - Brighton 0-0

Klaksvik - Riga 0-0

PAOK - Brann 1-1

Drita - Inter Escaldes 2-2

Gornik Zabrze - Monaco 2-3

Twente - Qarabag 0-1

Vikingur Reykjavik - Borac Banja Luka 13

Sion - Ajax 2-4

Atalanta - Hapoel Tel Aviv 0-0

Gent - Hibernian 0-0

Lugano - Maccabi Tel Aviv 2-1

Motherwell - Friburgo 1-3

Panathinaikos - Hradez Králové 2-2

Hearts - Rapid Vienna 2-2

Rangers - Jablonec 1-0

Braga - Austria Vienna 2-0

Dinamo City - Pafos 1-1

Getafe - Partizan 3-1

Hajduk Spalato - Rakow 2-2

Shamrock Rovers - KuPS 1-1