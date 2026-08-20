Andata playoff Conference, tutti i risultati: poker Ajax, Monaco corsaro, beffa Hajduk
Sono arrivati gli esiti delle gare d’andata dei preliminari di UEFA Conference League disputate questa sera. Il Copenaghen è stato bloccato sul pareggio dai finlandesi dell’Inter Turku, mentre il Midtjylland ha superato in casa il Rijeka. Sconfitta esterna per il San Gallo, battuto 1-0 dal Nordsjælland, mentre a sorpresa il Brighton non è andato oltre il pareggio sul campo dei norvegesi del Tromsø. Il Qarabag ha invece superato il Twente, mentre PAOK e Brann hanno chiuso sull’1-1. Successo esterno per l’Ajax, che ha battuto 4-2 il Sion.
Conference League, vittorie per Lugano, Friburgo e Braga
Il Lugano ha ottenuto una preziosa vittoria per 2-1 contro il Maccabi Tel Aviv, mentre il Friburgo ha superato 3-1 il Motherwell. Pareggio per 2-2 tra Rapid Vienna e Hearts, con i Rangers che hanno battuto 1-0 lo Jablonec. Lo Sporting Braga non ha fallito l’appuntamento, imponendosi 2-0 sull’Austria Vienna, mentre il Getafe ha superato 3-1 il Partizan. Beffa nel finale, invece, per l’Hajduk Spalato, rimontato al 95' dai polacchi del Raków: tutto resta dunque aperto in vista delle gare di ritorno.
I risultati di stasera
Inter Turku - FC Copenaghen 0-0
Lincoln - Larne 0-2
Midtjylland - Rijeka 2-0
Nordsjaellaend - St.Gallo 1-0
Tromso - Brighton 0-0
Klaksvik - Riga 0-0
PAOK - Brann 1-1
Drita - Inter Escaldes 2-2
Gornik Zabrze - Monaco 2-3
Twente - Qarabag 0-1
Vikingur Reykjavik - Borac Banja Luka 13
Sion - Ajax 2-4
Atalanta - Hapoel Tel Aviv 0-0
Gent - Hibernian 0-0
Lugano - Maccabi Tel Aviv 2-1
Motherwell - Friburgo 1-3
Panathinaikos - Hradez Králové 2-2
Hearts - Rapid Vienna 2-2
Rangers - Jablonec 1-0
Braga - Austria Vienna 2-0
Dinamo City - Pafos 1-1
Getafe - Partizan 3-1
Hajduk Spalato - Rakow 2-2
Shamrock Rovers - KuPS 1-1
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro