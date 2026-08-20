Conference League, l’Atalanta sfida l’Hapoel Tel-Aviv: le formazioni ufficiali
L’Atalanta è pronta a fare il suo esordio ufficiale nella nuova stagione. Il primo appuntamento sarà lo spareggio di andata per l’accesso alla League Phase di Conference League, con la formazione nerazzurra chiamata ad affrontare l’Hapoel Tel Aviv. Una sfida da prendere con grande attenzione, considerando che la squadra israeliana potrebbe presentarsi all’appuntamento con una condizione fisica migliore.
Atalanta-Hapoel Tel Aviv, le formazioni ufficiali
Il principale motivo di preoccupazione per Maurizio Sarri riguarda proprio il differente stato di preparazione delle due formazioni. L’Hapoel Tel Aviv, infatti, avrebbe un vantaggio sotto questo punto di vista, potendo contare su una condizione atletica più avanzata rispetto all’Atalanta. Un fattore che potrebbe incidere soprattutto nella gara d’andata e che spinge Sarri a mantenere alta la soglia di attenzione in vista dell’esordio europeo. Di seguito le formazioni ufficiali:
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Scamacca, Raspadori. A disposizione: Sportiello, Vismara, I Sulemana, Pasalic, De Roon, Kolasinac, Kristensen, Obric, Cassa, Manzoni, Zappacosta, Krstovic. Allenatore: Maurizio Sarri.
Hapoel Tel-Aviv (4-2-3-1): Tzur, Coco, Mayembo, Chico, Leidner; Falcao, Kraev; Owusu, Altman, Alkoukin; Boateng. A disposizione: Benyamin, Baranes, Ferber, Alexandre Silva, Kancepolsky, Archel, Israelov, Piven, Lemkin, Buskila, Dappa. Allenatore: Elyaniv Barda.
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