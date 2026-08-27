Scamacca manda l’Atalanta in Conference! Battuto di misura l’Hapoel Tel Aviv

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L’Atalanta conquista la qualificazione alla Fase Campionato di Conference League grazie all’1-0 sull’Hapoel Tel Aviv: decisivo Scamacca.

Il gol che vale la qualificazione arriva dalla panchina. L’Atalanta supera 1-0 l’Hapoel Tel Aviv a Miskolc e, dopo lo 0-0 dell’andata, conquista l’accesso alla Fase Campionato di Conference League. A decidere il ritorno dei playoff è Gianluca Scamacca, che entra al 71’ e trova la rete appena un minuto più tardi. Prima del vantaggio, però, la squadra di Maurizio Sarri deve fare i conti con un Hapoel aggressivo, soprattutto nella prima frazione. Samardzic prova a scuotere i nerazzurri con un paio di conclusioni, mentre gli israeliani sfiorano il vantaggio dopo un errore in costruzione della Dea. Nel finale Kossounou spreca una buona occasione di testa e le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

Scamacca entra e decide la partita

Nella ripresa l’Atalanta cambia ritmo e aumenta la pressione: Ederson sfiora il gol, Krstovic ci prova dalla distanza e al 60’ Sarri inserisce Pasalic e De Ketelaere. Al 71’ arrivano anche Bernasconi e Scamacca, con quest’ultimo subito protagonista. Sugli sviluppi di un corner battuto da Zalewski, Bernasconi calcia in diagonale e il centravanti raccoglie il pallone a centro area, depositandolo in rete da pochi passi per l’1-0. L’Hapoel tenta il tutto per tutto nel finale, ma Carnesecchi è decisivo all’83’ con una grande parata sul tentativo di Buskila. La Dea resiste fino al triplice fischio e festeggia una qualificazione preziosa.