Tutto facile per la Fiorentina che trova la prima vittoria in Conference League: 3-0 agli Hearts

La Fiorentina sbanca il campo degli Hearts con il risultato finale di 0-3. A segno per i viola Mandragora Kouame e Jovic. La Fiorentina comincia come meglio non potrebbe e dopo 4 minuti si trova già avanti: cross al bacio di Terzic per Mandragora che in inserimento firma di testa l'immediato 0-1. I viola così facendo prendono gradualmente confidenza. Trovato il vantaggio ecco anche maggior fiducia e al 42’ arriva il 2-0 con Kouame che firma il raddoppio con una semirovesciata acrobatica. Nella ripresa la Fiorentina continua a spingere e nel finale trova la terza rete con Jovic. Prima vittoria per i viola nel gironi di Conference League.