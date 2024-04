Viktoria Plzen, il tecnico esagera: "La Fiorentina è il Barcellona italiano"

In vista della sfida di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina, il tecnico del Viktoria Plzen, Miroslav Koubek, ha elogiato

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In vista della sfida di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina, il tecnico del Viktoria Plzen, Miroslav Koubek, ha elogiato la squadra di Vincenzo Italiano, durante una conferenza stampa dopo il successo sullo Slavia Praga: "All'andata contro i viola abbiamo sfruttato quattro giocatori freschi, ma abbiamo ancora un centrocampo molto stanco perché giocano spesso. Contro lo Slavia abbiamo adottato una strategia diversa, non poteva essere la stessa della Fiorentina. Giovedì scorso abbiamo affrontato il Barcellona d'Italia, quasi non ci hanno fatto vedere la palla. Ma le squadre ceche ti danno la palla se sei attivo. Non abbiamo pensato alla Fiorentina".