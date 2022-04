Zaniolo show! La Roma cala il poker al Bodo/Glimt e vola in semifinale di Conference League

Tutto facile per la Roma che ribalta la sconfitta dell'andata contro il Bodo/Glimt e cala un poker ai norvegesi che vale il passaggio del turno.

© foto di Image Sport

Tutto facile per la Roma che ribalta la sconfitta dell'andata contro il Bodo/Glimt e cala un poker ai norvegesi che vale il passaggio del turno. Dominio totale e primo tempo sontuoso dei ragazzi di Mourinho. Bastano cinque minuti alla Roma per pareggiare i conti dall'andata: cross insidioso dalla destra di Zaniolo, Haikin interviene in maniera imperfetta e devia centralmente. Sul pallone il più lesto è Abraham che segna un semplice tap-in. Dopo aver sfiorato il raddoppio in più di un'occasione la squadra di Mourinho trova il raddoppio con Zaniolo che scatta sul filo del fuorigioco dopo un'azione tutta di prima, con Abraham e Pellegrini, per poi battere Haikin in uscita con freddezza.

Il 3-0 parte da un corner a favore degli avversari: Zalewski scappa via a tutti e poi serve in maniera meravigliosa Zaniolo che davanti ad Haikin è ancora freddo e segna la doppietta personale con un bel tocco sotto.

Nella ripresa arriva anche il quarto gol e la tripletta di Zaniolo: il 22 giallorosso semina nuovamente il panico nella difesa norvegese portandosi avanti il pallone di testa, resistendo al ritorno di Hoibraten e poi scarica alle spalle di Haikin. Festeggia Mourinho che passa il turno e vola in semifinale dove affronterà il Leicester.