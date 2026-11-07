Conferenza Allegri annullata, tutti i retroscena: tecnico e stampa pronti, ma ADL ha imposto silenzio

Napoli, retroscena sulla conferenza stampa annullata di Allegri: sarebbe stato De Laurentiis a imporre il silenzio alla vigilia della Lazio.

Un retroscena emerge sulla conferenza stampa di Massimiliano Allegri, annullata a pochi minuti dall'inizio alla vigilia di Napoli-Lazio. Contrariamente a quanto si sarebbe potuto pensare, non sarebbe stato l'allenatore a chiedere di evitare l'incontro con i giornalisti. La decisione sarebbe arrivata direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis, intenzionato a mantenere il massimo riserbo prima di una partita particolarmente delicata per il futuro della stagione azzurra.

De Laurentiis impone il silenzio: Allegri era pronto a parlare

A svelare il retroscena è Sky Sport, che ricostruisce così quanto accaduto: "La decisione è stata del presidente. Max Allegri era disponibile e la sala conferenza era piena con tutta la stampa, ma ADL ha voluto il silenzio prima di una gara così importante". Una scelta maturata dunque quando tutto era già pronto per l'incontro con i giornalisti. Il Napoli si avvicina così alla sfida contro la capolista Lazio senza le consuete dichiarazioni della vigilia da parte del proprio allenatore.