Ultim'ora ADL rompe il silenzio: “Ho bloccato io la conferenza! Non servono e bisogna evitare distrazioni in ritiro”

Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio. Sono giorni complicati in casa Napoli: l'avvio di stagione è stato nettamente al di sotto delle aspettative e nelle ultime partite la situazione è tutt'altro che migliorata, avendo incassato due sconfitte pesanti contro Juventus e Porto. Il bilancio è di 7 ko in 14 gare, con le classifiche di Serie A e Champions che rischiano già di compromettersi se non dovesse arrivare una svolta da subito. Così, nel clima rovente, il presidente del Napoli è uscito allo scoperto, spiegando anche il motivo dell'improvvisa cancellazione della conferenza stampa pre-partita di Massimiliano Allegri. Di seguito le parole di Aurelio De Laurentiis.

ADL: "Siamo in ritiro e bisogna evitare distrazioni"

Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio tramite un tweet sul suo profilo X: "In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla. Perché? Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni. Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale. Aurelio De Laurentiis".