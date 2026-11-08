Roma, Gasperini: "2° posto? Non firmo. Inter favorita, ma campionato bello da giocare"

Gian Piero Gasperini commenta il successo della Roma sul Sassuolo e la lotta ai vertici della Serie A, indicando l'Inter come principale favorita

La Roma continua a correre in campionato e, grazie al successo per 3-0 contro il Sassuolo, sale momentaneamente al secondo posto in classifica con 27 punti, a una sola lunghezza dalla Lazio capolista. Al termine della partita, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle ambizioni della sua squadra e sulla corsa alle prime posizioni. L'allenatore non vuole porsi limiti, pur riconoscendo nell'Inter la principale favorita per la vittoria dello scudetto.

Firmerebbe per il secondo posto?

"È bello giocarlo questo campionato. Non bisogna avere mai illusioni né delusioni, soprattutto quando stiamo facendo un percorso come il nostro. Non lo so cosa saremo capaci di fare. L'Inter è la squadra più accreditata, per tutto il resto noi, come tutte le altre, ce la possiamo giocare. Inter-Como? Siamo tutti sul trespolo".

Cosa le è piaciuto di più della vittoria contro il Sassuolo?

"Tante cose, stasera prestazioni notevoli. Il gol di Hermoso è stato un gran gol e ha sbloccato la partita: non era facile, loro si chiudevano molto. Abbiamo avuto pazienza e giocato con qualità".

La capacità di reagire alle sconfitte è un tratto distintivo di questa Roma?

"È vero, ma ci sono sconfitte e sconfitte. Questa striscia di nove partite in 27 giorni è stata incredibile, abbiamo perso con Real e Manchester ma abbiamo anche vinto tante gare. Bruciano quelle due sconfitte, ma al termine di prestazioni di altissimo livello e contro squadre di grande valore".

La squadra crede sempre di più in questo tipo di calcio?

"Quest'anno abbiamo aumentato la capacità di andare in gol, in questo momento lo facciamo in modi diversi e con giocatori diversi. Abbiamo raggiunto una certa lucidità, il gol di Hermoso è da attaccante. Abbiamo fatto gol, ma anche nelle sconfitte. La squadra continua a dare conferme, non ha bisogno di dare risposte. La sconfitta contro lo United è nata da un rigore assurdo".