Ultim'ora Napoli-Lazio, sorpresa in formazione: out Politano, Olivera titolare e possibile 4-3-3 per Allegri!

Napoli-Lazio, ultime di formazione secondo Sky Sport: Olivera favorito su Politano, Vergara verso una maglia da titolare. Possibile passaggio al 4-3-3.

Novità importanti nelle ultime indicazioni di formazione del Napoli in vista della sfida contro la Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Massimiliano Allegri sarebbe orientato a lasciare fuori Matteo Politano per inserire dal primo minuto Mathias Olivera, tornato a disposizione dopo l'infortunio. Una scelta che potrebbe comportare anche un cambio di sistema di gioco: l'ipotesi più probabile è infatti il passaggio al 4-3-3, con l'uruguaiano impiegato da terzino sinistro e Antonio Vergara nel tridente offensivo.

Napoli-Lazio, la probabile formazione: 4-3-3 favorito sul 3-4-2-1

Nella ricostruzione proposta da Sky Sport, il Napoli potrebbe schierarsi con Meret tra i pali, Rafa Marin, Rrahmani, Beukema e Olivera in difesa. A centrocampo spazio a De Bruyne, Gilmour e McTominay, mentre il tridente offensivo sarebbe composto da Vergara, Hojlund e Lang. Resta comunque possibile il 3-4-2-1, con Vergara che scalerebbe sulla fascia destra al posto di Politano. La scelta definitiva sul modulo arriverà soltanto a ridosso della partita.

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; McTominay, Gilmour, De Bruyne; Vergara, Hojlund, Lang