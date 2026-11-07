Ultim'ora Ritiro Napoli, tanti giocatori in disaccordo! Romano svela: "Clima surreale"

Fabrizio Romano rivela il malumore di diversi giocatori del Napoli per il ritiro. La sfida contro la Lazio sarà importante per il futuro azzurro

Il Napoli si prepara alla delicatissima sfida contro la Lazio, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, in un clima di forte tensione. Le pesanti sconfitte contro Juventus e Porto hanno aggravato una crisi che ha portato gli azzurri a collezionare sette ko nelle prime 14 partite stagionali, mettendo seriamente a rischio tutti gli obiettivi. La squadra di Massimiliano Allegri è già scivolata al decimo posto in Serie A, con appena 14 punti dopo dieci giornate, e rischia di perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni, mentre anche il percorso in Champions League si è complicato. In questo scenario, la società ha deciso di mandare la squadra in ritiro. Una scelta che non sarebbe stata accolta positivamente da diversi calciatori: a riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha sottolineato l'importanza della partita contro la Lazio per il futuro del Napoli.

Fabrizio Romano: "Il ritiro non è piaciuto a molti giocatori del Napoli"

"Si avvicina la gara con la Lazio e il clima lo definirei quasi surreale. Il Napoli ci arriva in ritiro, con tanti riflettori puntati sull’allenatore vista la situazione delicata. Il Napoli in ritiro è una decisione che a tanti giocatori non è piaciuta molto, per usare un eufemismo. Il Napoli ha fatto questa scelta societaria, condivisa con Allegri, questa sì. La partita potrà parlarci anche del futuro prossimo del Napoli, perché la squadra deve cambiare rotta", il retroscena raccontato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. La sfida contro la Lazio assume dunque un'importanza particolare, non soltanto per la classifica ma anche per comprendere quale sarà la risposta della squadra dopo le tensioni degli ultimi giorni. Un altro passo falso rischierebbe di aggravare ulteriormente una situazione già molto delicata, con Allegri chiamato a ritrovare risultati e compattezza.