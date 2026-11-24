Infortunio Vergara, stop lunghissimo: ecco quante partite salterà il centrocampista
Una pesantissima tegola per il Napoli e per Massimiliano Allegri. L'infortunio rimediato da Antonio Vergara nel corso della sfida contro il Torino rischia di tenere il centrocampista lontano dal terreno di gioco per circa tre mesi. È quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto sui tempi di recupero del talento azzurro.
Infortunio Vergara, rischia di saltare fino a 18 partite
Secondo il quotidiano, Vergara dovrebbe saltare complessivamente tra le 16 e le 18 partite. Un'assenza pesantissima per Allegri, ma soprattutto un duro colpo per il giovane centrocampista, ancora una volta costretto a interrompere il proprio percorso di crescita a causa di un problema fisico. Le lacrime versate al momento dell'infortunio raccontano tutta la frustrazione di un ragazzo che, proprio quando sembrava poter trovare maggiore continuità, dovrà affrontare un nuovo e lungo periodo di riabilitazione.
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