Podcast Verso il mercato di gennaio, Bucchioni: "Se fossi Manna farei queste due cose"

Enzo Bucchioni analizza il mercato di gennaio del Napoli, il rinnovo di McTominay, la trasferta contro il Manchester City e le difficoltà della rincorsa Champions.

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Se fossi il direttore sportivo del Napoli farei due cose a gennaio, perché qualche intervento è necessario. Innanzitutto cercherei di liberarmi, fra virgolette e con tutto il rispetto, di quei giocatori che incidono poco, che vogliono andare via o che hanno creato dei casi nello spogliatoio. In questo modo l'allenatore riuscirebbe a lavorare meglio. Pensiamo a Lucca, perché è evidente che ormai sia diventato un caso da risolvere. Bisogna capire anche cosa voglia fare De Bruyne. Dopo la sconfitta con il Porto la situazione nello spogliatoio è deflagrata, quindi è evidente che ci sia un malessere e secondo me bisognerebbe intervenire. Poi farei qualche operazione nei punti critici, perché serve un attaccante: il Napoli deve buttare dentro il pallone. Se non segna McTominay o qualche altro centrocampista, chi fa gol? Però ha ragione anche il vostro ascoltatore: non puoi prendere un attaccante esperto, offrirgli un contratto di sei mesi e pensare di aver risolto tutto. Sarebbe un aggiustamento che non ti porta da nessuna parte, considerando anche quanto sei lontano dagli obiettivi che contano. Se devo investire su un attaccante, prenderei qualcuno che possa essere utile oggi ma anche domani. Non a caso sta venendo fuori prepotentemente il nome di Varela, che compirà 22 anni tra poco. È un attaccante che può andare bene subito e rappresentare anche un investimento di prospettiva. I soldi, in questo caso, li investi e non li spendi: è profondamente diverso. Lo stesso discorso vale per un eventuale centrocampista, qualora Anguissa dovesse andare via. Bisogna puntare su giocatori medio-giovani, utili anche per la rifondazione. Non farei altro a gennaio, aspettando quella vera che dovrà arrivare a giugno".

Allegri ha definito quasi proibitiva la trasferta contro il Manchester City, indicando nelle ultime tre gare le partite decisive per la qualificazione. È realismo oppure rischia di trasmettere un messaggio sbagliato?

"Le dichiarazioni sono molto realistiche, perché anch'io faccio fatica a pensare che il Napoli possa andare a Manchester e ottenere un risultato importante. Sarebbe importante già un pareggio, figuriamoci una vittoria. Il City è molto più forte, gioca in casa e affrontarlo comporta tutte le difficoltà di una sfida contro una delle grandi squadre europee. È vero che anche loro stanno attraversando un momento complicato, hanno cambiato allenatore dopo tanti anni e ci sono difficoltà evidenti. Qualche tempo fa, con il City di Guardiola, avrei detto banalmente di non andare neanche a Manchester. Adesso, invece, qualche difficoltà ce l'hanno. Allegri ha detto cose vere, sapendo anche che queste partite i giocatori se le preparano da soli. C'è l'orgoglio, c'è la voglia di confrontarsi con calciatori di una categoria superiore. È una partita proibitiva sulla carta, ma i giocatori se la giocheranno con quello spirito. Allegri non è mai stato uno spaccone, è un allenatore che dice le cose come stanno. È vero anche che le ultime tre partite sono quelle che il Napoli dovrà vincere. Questa trasferta, però, potrebbe servire a dare un senso alla squadra e allo spogliatoio. Se ci sono orgoglio e leadership, i giocatori possono regalarsi una serata di buon calcio. Anche confrontandoti con una squadra più forte, puoi tornare a casa con un'autostima maggiore. Deve essere questo l'obiettivo".

Sacrificheresti Kevin De Bruyne a gennaio per finanziare il rinnovo di Scott McTominay? Si parla di una richiesta tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

"Per McTominay farei di tutto. Oggettivamente è un giocatore che in questi anni ha fatto la differenza, uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Basta vedere i numeri, tra gol e assist, per capire quanto incida. Dovresti dirgli che da Napoli non lo fai più andare via e proporgli quasi un contratto a vita. È chiaro, però, che queste cose le sa benissimo anche lui, così come il suo procuratore. Sa quanto vale oggi, molto più di quando è arrivato a Napoli. Per rinnovare servirà un contratto molto oneroso. Ho letto di una richiesta di otto milioni, che mi sembrano già tantissimi. Se dovesse andare via De Bruyne, risparmieresti i suoi sei milioni netti e potresti utilizzarli per McTominay, ma è un calcolo molto semplice e la situazione è più complessa. Credo che serva soprattutto la grande volontà di McTominay di rimanere a Napoli. Se c'è quella, prima o poi dal punto di vista economico un'intesa si può trovare. Spero fortemente che resti per tanti anni, anche per il bene del nostro campionato, perché abbiamo già pochissimi giocatori di prima fascia. Però, ragionando in maniera razionale, faccio fatica a immaginare come il Napoli possa trattenerlo se dovessero arrivare offerte da società come il Real Madrid. Se invece dovesse prevalere l'attaccamento alla città, come accaduto in passato con Mertens e altri campioni, allora sarebbe diverso. A Napoli puoi diventare l'eroe di riferimento di un'intera città, mentre in un club come il Real Madrid ci sono venti giocatori fortissimi e non si innamorano di uno in particolare. Se McTominay sente questo legame, può decidere di restare. Dal punto di vista calcistico ed economico, però, la vedo molto complicata".

La concorrenza per i primi quattro posti continua a correre. Quanto è difficile immaginare una rimonta del Napoli in ottica Champions League?

"Quando parti così male, arrivato alla dodicesima giornata hai già giocato un terzo del campionato. È vero che mancano ancora 26 partite e c'è tempo per recuperare, ma dodici giornate sono tante e il distacco dalle prime quattro posizioni è diventato una voragine. La Lazio potrebbe avere un crollo verticale? Io non credo, perché non ha le coppe, ha dimostrato di avere un ottimo gioco e dei valori importanti. Penso a Taylor, che in questo momento è un giocatore straordinario. Il Milan è in ascesa, sta giocando meglio, si sta amalgamando e la proprietà parla già di investimenti a gennaio. La Roma ha Gasperini, un allenatore che fa crescere i giocatori, e con un centravanti come Malen è difficile immaginare che possa improvvisamente uscire dalle prime posizioni. Poi c'è l'Inter, che considero la squadra più forte del campionato. Sono già tanti posti occupati, senza dimenticare Como e Juventus. Mi sembra una situazione estremamente complicata".

La vittoria contro il Torino può rappresentare l'inizio di un filotto oppure i problemi della squadra restano ancora troppo evidenti?

"Il problema è proprio questo: non ho la sensazione di vedere un Napoli straordinario, capace di fare dieci vittorie consecutive e conquistare trenta punti per rimettersi in carreggiata. Anche contro il Torino hai vinto, come dice Allegri, di corto muso, con un gol di un centrocampista e un tiro da fuori che ha sorpreso il portiere, ma non è stata una prestazione dominante, di altissimo livello. Come fai a immaginare un filotto di dieci vittorie? Con chi? Abbiamo visto tutti i problemi: fai fatica a segnare, ci sono dei casi nello spogliatoio, in difesa hai ancora qualche incertezza e il portiere titolare è fermo. Magari la situazione è un po' migliorata e c'è meno pessimismo rispetto a un mese fa, ma una rondine non fa primavera. Le altre squadre continuano a correre e tu hai un distacco tale che, anche se cominciassi ad andare alla loro stessa velocità, non riusciresti a raggiungerle. Dovrebbero rallentare in tante, perché sono troppe le squadre davanti. Per questo comincerei già adesso a mettere le basi per il futuro, individuando e opzionando i giovani più interessanti in vista del rinnovamento della rosa. Poi in campionato vedremo cosa succederà, ma la situazione resta molto difficile".