Podcast Forgione: "Allegri, parole inaccettabili sul City! Il Napoli rischia una cosa in Europa"

Angelo Forgione critica la comunicazione di Allegri prima della sfida al Manchester City e analizza la rincorsa Champions e il futuro di McTominay.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Oggi il Napoli deve trovare una continuità, quello è l'obiettivo, e poi vedere magari in primavera se avrà la possibilità di riagganciarsi a quel treno che in questo momento è lontanissimo, impossibile da raggiungere. Ci sono cinque squadre che hanno un ruolino di marcia nettamente superiore. La continuità è il primo passo per poi arrivare a sperare, ma sperare prima di aver trovato il passo secondo me è illusorio. Credo che la cosa migliore sia andare per gradi e cominciare a porsi come obiettivo una serie positiva che possa essere quanto più fruttifera possibile. Se poi arrivano delle vittorie consecutive, tanto meglio".

Il Napoli aveva grandi ambizioni a inizio stagione, ma adesso sembra costretto a ridimensionare i propri obiettivi. Come giudichi questa situazione?

"Credo che l'esperienza debba servire. Il Napoli si è sostanzialmente pregiudicato e compromesso il campionato da solo, quindi credere che basti una vittoria per risolvere tutti i problemi è sbagliato. Deve pensare ad altro in questo momento, è come se gli fosse sfuggito di mano l'obiettivo iniziale e adesso ne avesse altri. Poi si penserà eventualmente a qualcosa di diverso. All'inizio non si parlava nemmeno di quarto posto, perché si dava per scontato che il Napoli dovesse lottare per lo scudetto. Quando si parla di finali o semifinali di Champions League, mi sembra automatico che si stia sottintendendo anche una lotta per il campionato. Oggi dobbiamo immaginare il Napoli come una squadra che è partita per fare questo tipo di stagione e che magari potrà trovare un passo diverso in primavera. Ma attualmente il campionato è assolutamente pregiudicato dai risultati. Il Napoli se l'è rovinato molto velocemente, basta pensare alla sconfitta di Venezia. Se perdi tre punti a Venezia, di che cosa vogliamo parlare? L'inizio del campionato è stato disastroso e adesso bisogna navigare in queste acque".

Allegri continua a definire proibitiva la trasferta contro il Manchester City. Come giudichi queste dichiarazioni, anche alla luce della risposta di Enzo Maresca?

"Non so se Maresca si riferisse esattamente al Napoli, ma a prescindere da questo non condividevo le dichiarazioni di Allegri prima, quando poi siamo andati a perdere su altri campi, figuriamoci adesso che ci presentiamo su un palcoscenico importante come quello di Manchester. È una partita di prestigio che dovresti onorare al meglio. L'ho detto già ieri e lo ribadisco: presentarsi così in Europa è quasi come sputare su un blasone che il Napoli si è costruito negli anni. Non possiamo dimenticare che questa squadra riusciva ad affrontare certe partite senza partire battuta. Ricordo il pareggio a Parigi, quando il PSG trovò il gol con Di Maria soltanto all'ultimo minuto, oppure le grandi prestazioni contro il Liverpool. Il Napoli ha disputato partite di altissimo livello fino a pochi anni fa. Adesso, da Garcia in poi, passando per altri allenatori, mi sembra che sia cambiato qualcosa. Se prendi Allegri per riportare il Napoli in Europa e poi lo senti pronunciare certe frasi, viene da chiedersi quale deriva abbia preso il club negli ultimi tre anni, soprattutto con questo tipo di comunicazione. Dire che già dall'inizio sapevamo che la qualificazione ce la saremmo giocata nelle ultime tre partite è un discorso che non condivido".

Il Manchester City sta attraversando un momento difficile. Non sarebbe più opportuno trasmettere alla squadra la convinzione di potersela giocare?

"La verità sta nel mezzo. Nello spogliatoio puoi anche dire ai calciatori che si va a Manchester per vincere, ma davanti ai microfoni, invece di sparare troppo alto oppure di definire la partita proibitiva, puoi trovare una via di mezzo e dire semplicemente che te la giochi, che non parti battuto. È un discorso completamente diverso rispetto a dire che tanto la qualificazione ce la giocheremo nelle ultime tre partite. Dare illusioni può essere sbagliato, ma esiste una via di mezzo. Questo mi aspettavo da Allegri. Mi aspettavo che davanti ai microfoni utilizzasse una comunicazione diversa rispetto al passato, perché l'esperienza deve aiutarti. Se hai già utilizzato questa dialettica e poi sono arrivati risultati disastrosi, dovresti cambiare atteggiamento. Non vorrei che il Napoli diventasse una vittima sacrificale e arrendevole in ogni campo europeo in cui va a giocare, come è successo a Villarreal e a Porto. Non era questo il percorso che il club aveva intrapreso".

Scott McTominay è ancora una volta decisivo ed è il miglior marcatore del Napoli. Quanto è importante arrivare al rinnovo del suo contratto?

"Per carità, non ci mancherebbe altro che il Napoli non volesse rinnovarlo. Il problema è che adesso sei in un limbo, non sai ancora cosa sarà di questa stagione. È vero che il bilancio è positivo, ma questo non significa che il Napoli possa permettersi certe operazioni a cuor leggero. Dobbiamo considerare che il Napoli si è sempre sostenuto anche attraverso la cessione, dopo due o tre anni, di calciatori importanti. Se vuole tornare a fare quella politica, è chiaro che potrebbe riguardare anche giocatori come McTominay. Il Napoli deve decidere se prolungargli il contratto oppure se, davanti a un'offerta importante, possa essere in qualche modo costretto a cederlo. I calciatori importanti non vengono ceduti gratuitamente, ma per cifre che consentano di programmare il futuro. Naturalmente, se rinnovi il contratto prima della scadenza, acquisisci maggiore forza anche in un'eventuale trattativa per la cessione. Sappiamo però che il Napoli è spesso lento e macchinoso in certe operazioni. Secondo me queste decisioni arriveranno quando la società avrà capito quale sarà il suo percorso in Champions League e se rischierà di perdere quei famosi trenta milioni. Da questo dipenderanno anche le scelte su McTominay, tra prolungamento del contratto ed eventuale cessione".