De Bruyne, il PSV ha già chiamato il Napoli: fissato il prezzo per la cessione

Il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe essere lontano da Napoli. Il PSV Eindhoven avrebbe già mosso i primi passi per provare a riportare il centrocampista belga in Olanda, incassando però una prima risposta negativa dalla società azzurra. A riferirlo è l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino: "Il Psv ha chiamato già il Napoli, lo ha fatto nell’ultimo week end. Ma il Napoli ha detto di no, al momento non intende aprire una trattativa".

De Bruyne, distanza tra Napoli e PSV

La chiusura del club partenopeo non sarebbe tuttavia definitiva, ma legata soprattutto alle condizioni economiche dell'operazione. La distanza tra domanda e offerta resta significativa: "Serve il prezzo giusto. Almeno sette milioni. Gli olandesi si sono fermati a due", si legge sul quotidiano. Decisiva sarà anche la volontà dell'ex Manchester City, con il presidente azzurro che non avrebbe intenzione di ostacolare un'eventuale partenza del belga: "Conta quello che vorrà fare De Bruyne: De Laurentiis non ha messo veti. Di nessun tipo".