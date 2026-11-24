"Aspettarsi una grande idea da lui è come sperare in una tripletta di Lucca": la frecciata a Manna

. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino si sofferma sulla questione, riservando una stoccata al direttore sportivo Giovanni Manna.

L'eventuale addio di Kevin De Bruyne aprirebbe una riflessione importante in casa Napoli sulla costruzione della rosa e sulle strategie di mercato. Individuare un sostituto all'altezza del talento belga non sarebbe semplice e richiederebbe una precisa visione progettuale. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino si sofferma sulla questione, riservando una stoccata al direttore sportivo Giovanni Manna.

Napoli, dubbi sulle strategie di Manna

"Certo sostituire De Bruyne non è affatto facile, serve un’idea di calcio. Una grande idea e al momento attendersi una grande idea da Manna è un po’ come sperare Lucca segni una tripletta", scrive il quotidiano. Un paragone provocatorio per sottolineare il momento di difficoltà attraversato tanto dal dirigente quanto dall'attaccante azzurro: "Potrebbe accadere perché Lucca non è un brocco e così Manna ma entrambi sono in crisi prolungata e le loro avventure napoletane sono ingrigite assai".