Tuttonapoli Rivoluzione in estate, dalla panchina ai giocatori: il Man City non è più quello di Guardiola

Il Manchester City si presenta alla sfida contro il Napoli profondamente rinnovato: tanti cambiamenti sul mercato e una difesa ancora alla ricerca di equilibrio.

Il Manchester City che si prepara ad affrontare il Napoli in Champions League è una squadra profondamente diversa rispetto a quella che negli ultimi anni ha dominato il calcio inglese ed europeo. Dopo l'era di Pep Guardiola, allenatore simbolo dei trionfi culminati nella conquista della Champions League e del Mondiale per Club, i Citizens hanno avviato una trasformazione radicale. Il mercato ha portato diversi volti nuovi, tra cui Enzo Fernandez dal Chelsea, Anderson dal Nottingham Forest, Bouaddi dal Lille, Ndiaye dall'Everton e Allan dal Palmeiras.

Manchester City, addio a Rodri e difesa fragile: i numeri prima del Napoli

La rivoluzione ha coinvolto anche le uscite, con la partenza di Rodri verso il Barcellona e gli addii di Savio, Marmoush, Nico Gonzalez e Reijnders. Cambiamenti che hanno modificato soprattutto gli equilibri del centrocampo, con conseguenze evidenti sulla tenuta difensiva. Il City presenta infatti la difesa più battuta tra le prime quattro della Premier League, mentre in Champions ha già incassato sette gol nelle prime quattro partite. Numeri che raccontano una squadra ancora in fase di assestamento, alle prese con la necessità di trovare nuovi automatismi. Il Napoli di Massimiliano Allegri proverà ad approfittare proprio di queste difficoltà nella delicata trasferta dell'Etihad Stadium.