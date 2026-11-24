Podcast Man City-Napoli, Filardi: "Da affrontare a viso aperto! Occasione unica, ecco perché..."

Massimo Filardi invita il Napoli ad affrontare il Manchester City con coraggio e commenta le dichiarazioni di Massimiliano Allegri sulla trasferta

Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica azzurra, per presentare la sfida di Champions League contro il Manchester City. L'ex difensore ha sottolineato come il momento negativo della formazione inglese possa rappresentare un'occasione importante per gli uomini di Massimiliano Allegri, invitando il Napoli a giocare con coraggio e senza limitarsi a difendere il risultato. Filardi ha inoltre commentato le parole del tecnico azzurro sulla difficoltà della trasferta.

Filardi: "City, occasione più unica che rara! Allegri? Spero dica altro nello spogliatoio"

Il Manchester City arriva alla sfida di Champions League dopo tre sconfitte e un pareggio. È un'occasione da sfruttare per il Napoli? "Domani abbiamo un'occasione più unica che rara, perché affrontiamo un Manchester City che viene da tre sconfitte e un pareggio. È un'occasione importante: se il Napoli va lì convinto di potergli fare male, senza pensare soltanto a difendersi, ma cercando di rubare palloni e ripartire, può metterlo in difficoltà. Anche loro stanno attraversando un momento complicato e sicuramente hanno qualche problema di autostima. Bisogna approfittare di questa situazione, perché il Napoli ha le qualità per farlo".

Allegri ha definito proibitiva la trasferta contro il Manchester City. Credi che si tratti di pretattica?

"Mi auguro che Allegri dica una cosa in conferenza stampa e poi ne dica un'altra ai ragazzi nello spogliatoio. Sta cercando di spostare un po' le pressioni sull'andamento della Champions League, dicendo che quella contro il Manchester City non è la partita fondamentale e che le gare davvero importanti arriveranno dopo. Però quelle partite sono dietro l'angolo e poi diventeranno inevitabilmente decisive. Secondo me è più facile psicologicamente affrontare la sfida, perché a Manchester non sei obbligato a vincere. Può andare bene anche un pareggio e puoi comunque fare una grande prestazione, portandoti dietro tante cose positive. Io la affronterei proprio a viso aperto, perché il City qualche difficoltà deve averla necessariamente. Se riesci a conquistare un risultato positivo, anche soltanto un pareggio, rimane nella testa dei calciatori e può aiutare la squadra ad acquisire maggiore convinzione nei propri mezzi".