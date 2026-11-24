Ballottaggio Lang-De Bruyne: ultime di formazione per il City

Massimiliano Allegri non cambia modulo in vista della sfida di Champions League contro il Manchester City

Massimiliano Allegri non cambia modulo in vista della sfida di Champions League contro il Manchester City. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli riproporrà il 3-5-1-1 già utilizzato sabato scorso contro il Torino, con una novità nel reparto arretrato: Olivera prenderà il posto dello squalificato Rafa Marin, completando il terzetto difensivo con Rrahmani e Beukema davanti a Milinkovic-Savic.

Napoli, De Bruyne favorito su Lang

Conferma in blocco per il centrocampo, con Politano e Spinazzola sulle corsie esterne e Anguissa, Gilmour e McTominay in mezzo. Sulla trequarti spazio a Kevin De Bruyne, che avrebbe vinto il ballottaggio con Noa Lang, alle spalle dell'unica punta Hojlund. Destinato alla panchina anche Giovane, indicato nella giornata di ieri come possibile sorpresa nell'undici titolare.

Napoli (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Beukema, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne; Hojlund.