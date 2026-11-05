Pistocchi attacca Allegri: “Disastro! La squadra non sa cosa fare e come farlo”

Maurizio Pistocchi critica Allegri dopo Porto-Napoli 4-1: gli errori difensivi e il bilancio delle ultime 24 partite.

Durissimo attacco di Maurizio Pistocchi nei confronti del Napoli di Massimiliano Allegri dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto, nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Attraverso un post pubblicato sul proprio account X, il giornalista ha analizzato il crollo degli azzurri, evidenziando gli errori difensivi sulle palle inattive e le difficoltà della squadra nell'organizzazione del gioco. Pistocchi ha ricostruito l'andamento della gara, dal vantaggio di Bednarek al pareggio di McTominay, fino alle reti di Gabriel Veiga, Kiwior e Samu che hanno sancito il successo dei portoghesi.

Pistocchi contro Allegri: il dato sulle ultime 24 partite tra Milan e Napoli

Il giornalista ha poi puntato il dito contro la gestione tecnica di Allegri, sostenendo che le numerose assenze non siano sufficienti a spiegare le difficoltà degli azzurri. Pistocchi ha inoltre richiamato il bilancio delle ultime 24 partite disputate dall'allenatore tra Milan e Napoli, elencando le squadre battute in questo periodo. Questo il suo intervento integrale: “Disastro Napoli! Prende gol da angolo, Bednarek all'11', reagisce e pareggia con McTominay al 43', crolla nel secondo tempo, il Porto segna il 2-1 in contropiede, Gabriel Veiga al 71', il 3-1 ancora su palla inattiva, Kiwior all'80', il 4-1 su rigore, Samu al 90'. Il Napoli di Allegri sconta le assenze ma non dà mai l'idea di sapere cosa fare e come farlo. Nelle ultime 24 partite con Milan e Napoli, Allegri ha battuto solo Torino, Genoa due volte, Bologna, Frosinone, Bodø e Monza”.