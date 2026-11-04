Porto-Napoli 4-1, le pagelle: difesa allo sbando, Allegri bocciato! Si salva solo McTominay

Le pagelle di Porto-Napoli: McTominay unico sufficiente, difesa in difficoltà e Allegri insufficiente.

Meret 5,5 - Non può nulla sul gol, si salva miracolosamente su Rosario. Il 2-1 gli passa tra le gambe.

Beukema 5 - Dalla fascia opposta arrivano tanti palloni e lui è attento. Non legge bene l’azione del 2-1.

Rrahmani 5,5 - Un pochino distratto nella lettura di alcune situazioni. Provvidenziale al minuto 55’ nel chiudere il buco di Vergara

Rafa Marin 5 - Si trova spesso messo in mezzo, col Porto che attacca sempre dalla sua parte. Si prende il rosso nel finale.

Politano 5 - A destra ha spazio e lo sfrutta a fasi alterne. Malissimo al 51’ in area del Napoli. Anguissa 5 - Prende un giallo eccessivo ma non si scoraggia e inizia a far sentire il fisico. Cala pure lui nel finale. Dal 78’ Giovane sv -

Gilmour 5 - Sbaglia appoggi facili e non sempre funziona il suo lavoro in schermatura. Nel secondo tempo prova qualche verticalizzazione interessante.

McTominay 6- Non aiuta in fase difensiva e sull’1-0 non legge bene la situazione. Come sempre trova però modo di riscattarsi con la sua capacità dì inserimento col gol dell’1-1.

Vergara 5 - Costretto dalle emergenza a giocare a tutta fascia, si becca un giallo dopo 58 secondi. Nel secondo tempo perde i riferimenti e spreca una buona occasione in area del Porto. Dal 78’ Lang sv .

De Bruyne 5- Prova sempre l’imbucata ed è bravo a tenere viva l’azione sull’1-1. Servirebbe più incisività in alcune situazioni anche da lui.

Hojlund 5,5 - Fatica in avvio poi si sveglia con una discesa di 70 metri che lo porta vicino al gol. Si danna ma è davvero troppo solo.

Allegr 5 - Napoli in emergenza totale ma l’atteggiamento è il solito ed è poco producente.