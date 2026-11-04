Podcast Minervini: "Allegri ha già messo le mani avanti, ci aspetta gara di sofferenza"

Il vice-direttore Arturo Minervini è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli"

Il vice-direttore Arturo Minervini è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Rasmus Hojlund è ancora a secco di gol in Champions League. Ti aspetti che possa assumersi maggiori responsabilità e tornare a essere decisivo?

"Deve farlo, assolutamente. Parliamo di un giocatore che, anche per quanto è costato, soprattutto nelle notti di Champions deve provare a dare qualcosa in più. Giustamente è stato sottolineato spesso come la squadra faccia fatica a servirlo nella maniera giusta, ma credo che anche lui debba essere più incisivo, più cattivo in determinate situazioni. Qualche volta si è ritrovato davanti al portiere e non ha sempre fatto la scelta migliore. È un calciatore che, dal punto di vista realizzativo, deve necessariamente garantire un contributo maggiore al Napoli".

Che partita ti aspetti contro il Porto? Quanto sarà complicata per gli azzurri?

"È una gara veramente tosta. Allegri ha già messo un po' le mani avanti in conferenza stampa. Il Porto gioca bene, è una squadra in grande fiducia. Al contrario, il Napoli gioca male, non ha fiducia e deve fare i conti con tantissime assenze. Non so come Allegri voglia impostare la partita, ma ascoltando le sue parole credo che ci aspetti un'altra serata di grande sofferenza, probabilmente puntando sulle ripartenze e sulla velocità di Hojlund. Questa mi sembra la situazione e non è certamente quella ideale.

Devo dire la verità, è brutto parlare di fortuna o sfortuna, ma credo che il Napoli abbia accumulato un certo credito con la buona sorte. Speriamo che stasera, almeno negli episodi, la fortuna possa essere dalla parte degli azzurri, perché ho la sensazione che servirà anche quella per riuscire a portare a casa un risultato positivo".