Hojlund in disaccordo con Allegri: “Non abbiamo fatto una buona partita!”
Intervistato da Prime, l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato così dopo la sconfitta contro il Porto: "Dobbiamo migliorare, siamo veramente in un momento scuro della nostra stagione. Tutti quanti dobbiamo lavorare per migliorare. Non sono d'accordo che abbiamo giocato una buona partita, non abbiamo giocato bene. Dobbiamo smettere di perdere le partite, adesso sono davvero tante".
Sei scoraggiato? "Tutti dobbiamo guardarci allo specchio, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità dai giocatori, allenatore e società".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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