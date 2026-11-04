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Porto, tra poco Farioli in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN

Porto, tra poco Farioli in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN
Oggi alle 23:07Le Interviste
di Antonio Noto

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Al termine del match valido per la quarta giornata della Phase League di Champions League contro il Napoli, il tecnico del Porto Francesco Farioli interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Do Dragao per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.