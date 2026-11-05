Marchisio boccia il Napoli: “Dopo il 60' crolla mentalmente, non riesce a reggere una partita intera”

Claudio Marchisio analizza il tracollo del Napoli contro il Porto: limiti mentali, calo atletico e difficoltà nella ripresa.

La pesante sconfitta del Napoli per 4-1 sul campo del Porto, nella quarta giornata della fase campionato di Champions League 2026/27, ha evidenziato ancora una volta le difficoltà della formazione di Massimiliano Allegri. Nel post-partita di Prime Video, l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha analizzato il tracollo degli azzurri, soffermandosi soprattutto sulla tenuta mentale e atletica della squadra, incapace, a suo giudizio, di mantenere la stessa intensità per tutti i novanta minuti.

Marchisio sul Napoli: “Dopo il 60' crolla, soprattutto mentalmente”

L'ex centrocampista ha individuato nella fragilità mentale uno dei principali problemi del Napoli, sottolineando come il calo psicologico finisca per incidere anche sulla condizione fisica. Un limite che, secondo Marchisio, continua a emergere nonostante le numerose assenze che stanno condizionando le scelte di Allegri: “I 90 minuti hanno testimoniato un'altra volta i limiti di questa squadra. Dopo il 60' crolla, soprattutto mentalmente, e subisce sempre gol. Si vede un Napoli che non ce la fa a reggere una partita intera. Se mentalmente sei debole, come gruppo e come squadra, poi crolla anche la parte atletica. E si è notato anche stasera, pur mettendo in conto le varie assenze”.