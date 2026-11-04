Live Diretta Porto-Napoli, pre-partita: Allegri sotto pressione ed in emergenza

La diretta testuale di Porto-Napoli, quarta giornata di Champions League: il live minuto per minuto

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Come arriva il Napoli - Gli azzurri si presentano alla trasferta portoghese dopo il pesante ko contro la Juventus, che ha lasciato la squadra di Allegri all'ottavo posto in Serie A con appena 14 punti in dieci giornate, a 14 lunghezze dalla vetta e a 9 dalla zona Champions. Un rendimento lontano dalle aspettative, aggravato da una serie di problemi fisici che hanno ridotto sensibilmente le alternative a disposizione del tecnico. Il Napoli è chiamato a reagire anche in campo europeo, dove la sfida contro il Porto rappresenta un passaggio importante per il prosieguo del cammino nella competizione.

Come arriva il Porto - Situazione completamente diversa in campionato per il Porto, capolista della Primeira Liga con 30 punti dopo dieci giornate, bottino pieno. La formazione di Farioli è reduce dal netto 4-0 contro l'Estoril, firmato da Froholdt, Borja Sainz, André Silva e Gabriel Veiga. In Champions League, invece, il rendimento è stato opposto: tre sconfitte nelle prime tre partite e ancora nessun punto conquistato. I portoghesi cercano dunque il primo risultato positivo europeo, facendo affidamento sulla solidità mostrata in patria e sul fattore campo.

Le ultime sul Napoli - Massimiliano Allegri deve fare i conti con numerose indisponibilità, soprattutto in difesa. Contro la Juve sono finiti ai box Di Lorenzo e Olivera, che si aggiungono alle assenze di Badiashile, Favasuli, Spinazzola e del lungodegente Buongiorno. Il tecnico azzurro è costretto a cambiare sistema di gioco e passare al 3-5-2. L'ipotesi è un pacchetto arretrato formato da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin - gli unici arruolabili - con Meret in porta. In mediana è recuperato De Bruyne, ma dal 1' può avere la meglio Gilmour insieme a McTominay e Anguissa; sulla corsia destra agirà Politano, dall'altro lato probabilmente andrà adattato Noa Lang. In attacco fiducia a Giovane per affiancare Hojlund, che ha smaltito l'influenza; scalpita anche Vergara.

Le ultime sul Porto - Francesco Farioli si affiderà al suo 4-3-3, con Diogo Costa tra i pali e la coppia Bednarek-Kiwior al centro della difesa. Alberto Costa è confermato sulla destra, mentre sulla corsia opposta è testa a testa tra Zaidu Sanusi e Martim Fernandes. A centrocampo spazio a Rosario, Froholdt e Gabriel Veiga. In attacco Pepê e Borja Sainz sono i favoriti sugli esterni, mentre Samu Aghehowa è in ballottaggio con André Silva per il ruolo di centravanti.

Il Napoli torna in campo dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus. Gli azzurri saranno ospiti del Porto all'Estádio do Dragão, nella sfida valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Un appuntamento delicatissimo per la squadra di Massimiliano Allegri, alle prese con una vera e propria emergenza infortuni e reduce da un avvio di stagione deludente. Dall'altra parte ci sarà il Porto di Francesco Farioli, protagonista di un percorso impeccabile nel campionato portoghese ma ancora alla ricerca dei primi punti in Europa.

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