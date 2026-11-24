Allegri a Sky: "Punto importante, ora bastano due vittorie! De Bruyne? Credo resti fino a giugno"

Massimiliano Allegri si gode l'ottima prestazione del Napoli in casa del Manchester City e dà una notizia su Kevin De Bruyne.

L’allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il 2-2 nella sfida di Champions League contro il Manchester City.

Grande studio della partita e grande esecuzione dei giocatori. "Questa partita è stata importante, innanzitutto perché questo punto se vincessimo 2 partite delle ultime 3 sarebbe importante per la qualificazione. I ragazzi sono stati bravi nell'uscita palla, tecnicamente abbiamo fatto buona cose e soprattutto bene nel non possesso nel rallentare l'azione del City. Dispiace anche, un pareggio meritato e ci deve essere l'amaro in bocca per la mancata vittoria anche se il pareggio è il risultato più giusto. Domenica abbiamo il Sassuolo, partita da preparare bene soprattutto a livello mentale".

Arrivare con pochi cambi e uscire con la delusione per non aver vinto è la soddisfazione maggiore? "Contenti per il punto, la cosa più importante con la prestazione. Abbiamo trovato una squadra veramente forte, ragazzi bravi ad applicarsi nella partita".

L'abbraccio con De Bruyne e se è la serata in cui ti senti più soddisfatto da quando sei qui? "Contento soprattutto per i ragazzi. Su Kevin, purtroppo l'età passa e la vita va avanti. Giocatore straordinario, toglierlo mi è dispiaciuto. Il calcio sta perdendo giocatori come lui e Modric: giocatori straordinari da vedere per le persone che amano giocatori diversi dagli altri".

Gli chiederai di rimanere fino a giugno? "Ne parlerà con la società. Kevin è un ragazzo serio e credo che rimarrà fino a giugno".

Avete cercato anche il terzo gol: voglia di vincere? "Nella prima parte di stagione, soprattutto per responsabilità mia, abbiamo curato poco la fase difensiva. Segnali che non vanno bene, in campionato e anche in Champions. Stasera loro per far gol hanno dovuto sudare e questo è l'atteggiamento giusto per vincere le partite".