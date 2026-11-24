Man City-Napoli 2-0, le pagelle: Gilmour al top, che gol Hojlund! Ancora Lang, cresce Beukema
Milinkovic-Savic 5 - Non pulito sulla prima conclusione di Anderson. Non impeccabile sui gol.
Spinazzola 7 - A sorpresa schierato a destra gioca un primo tempo di grande attenzione. Perfetto il suo cross per Lang.
Beukema 7 - Molto aggressivo e attento nelle situazioni di uno contro uno. Sfiora il gol, chiamando alla gran risposta Dommarumma.
Rrahmani 7 - Deve lavorare di mestiere su Haaland e vince il duello col fenomeno norvegese.
Olivera 5,5 - Tanto lavoro per lui che si arrangia con tutti i mezzi. Si pianta sull’azione del 2-2 del City.
Gilmour 7,5 - Gioca un primo tempo davvero bello in entrambe le fasi. Meraviglioso il suo assist per Hojlund. Una prestazione veramente super.
De Bruyne 6 - Subito una gran palla per Politano, poi un’altra ancora sempre per lo stesso Matteo. Si addormenta perdendosi Bouaddi sull’1-1. Dal 76’ Anguissa 6 - Un bel salvataggio nel finale.
McTominay 6,5 - Un guizzo in area City in avvio, si sacrifica molto anche in fase copertura.
Politano 7 - Ha spazi e prova a sfruttarli anche se manca qualche volta il graffio. Meravigliosa la giocata che porta al gol di Lang.
Lang 7,5 - Primo tempo molto solido, ad inizio ripresa poteva essere più cattivo su una ripartenza. Segna un gran gol e lancia un altro grande segnale.
Hojlund 7,5 - Qualche piccola sbavatura, ma ha tanta voglia di attaccare la profondità e segna un gran gol. Dal 76’ Giovane 6 - Con applicazione.
Allegri 7 - Mescola le carte e sorprende Maresca, vincendo il confronto diretto col tecnico del City
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