ADL si congratula con Malagò: "Profilo ideale per immediata rifondazione del calcio"
Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. L’ex numero uno del CONI succede a Gabriele Gravina, dimessosi dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, è stato eletto nell’assemblea FIGC di oggi, vincendo la sfida con Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è congratulato col neopresidente, con parole diramate tramite l'account X del club azzurro:
"Congratulazioni a Giovanni Malagò, eletto nuovo Presidente della FIGC. Sono convinto che Giovanni rappresenti il profilo ideale per una necessaria e immediata rifondazione del calcio italiano. A nome di tutto il Calcio Napoli rivolgo al Presidente Malagò i più sinceri auguri di buon lavoro, cooperando in sinergia per una rapida risalita del nostro movimento calcistico".
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